São José bate Blumenau e chega ao 3º lugar da LBF

Com o apoio da sua torcida, o São José Basketball superou o Blumenau na noite deste domingo (06), em partida válida pela LBF 2025. Jogando em casa, no Ginásio Teatrão, em São José dos Campos, a equipe paulista dominou, venceu por 73 a 58 e chegou na 3ª colocação da LBF.

A partida entre São José e Blumenau começou com um primeiro quarto favorável aos donos da casa, que abriram uma pequena vantagem de 17 a 14. Porém, no segundo período, o Blumenau conseguiu se recuperar, virou e terminou vencendo por 29 a 27. No entanto, o São José Basketball voltou do intervalo com outra postura, voltando à frente do placar (50 a 42). No último quarto, a equipe da casa manteve o ritmo e confirmou a vitória ao marcar 23 pontos contra 16 do Blumenau, selando o placar final de 73 a 58.

A jogadora Ju Souza, do São José, marcou 15 pontos e conseguiu 15 rebotes. Com essa performance, a atleta foi escolhida como a melhor da partida. Após receber a premiação, Ju Souza comentou sobre o jogo e já demonstrou foco no próximo desafio. "Entramos muito bem no primeiro quarto, executando tudo de forma correta. Sabemos que temos potencial para vencer e fazer bons jogos contra todas as equipes. Nosso próximo confronto é contra Ourinhos, um adversário difícil que vamos estudar. Nosso time precisa entrar com força total em busca de mais uma vitória", declarou Ju Souza.