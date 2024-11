Deyverson rebate provocações de flamenguistas: 'Grato pela Libertadores'

Deyverson rebateu as provocações de torcedores do Flamengo após o empate da equipe carioca com o Atlético-MG na noite desta quarta-feira (13), pela 33ª rodada do Brasileirão.

Não sei o motivo deste ódio deles comigo. Eu estou ali para fazer gols, me destacar e aconteceu em Montevidéu. Eu fiz o gol do título e ficou uma marca histórica na minha vida, na minha carreira e eu não sei o motivo desses xingamentos deles para mim, a forma como me tratam quando eu venho aqui. Mostrei a taça... Eles falam que eu sou um jogador ruim, que sou um cara péssimo, mas sou muito grato a eles por me darem uma taça da Libertadores, ter feito um gol em cima deles. Como pode um jogador ruim, como eles dizem, fazer um gol de Libertadores e ser campeão em cima deles. Deyverson, na zona mista

O que aconteceu

Deyverson foi provocado pela torcida do Flamengo durante o empate desta quarta-feira. O atacante do Atlético-MG ouviu xingamentos ao ser substituído pelo técnico Diego Milito no segundo tempo.