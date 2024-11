Fla e Atlético empatam em reencontro com pênalti perdido e Gabigol torcedor

O confronto ainda teve a presença do torcedor Gabigol. O atacante, afastado do elenco do Fla, entrou no gramado do Maracanã antes de a bola rolar e acompanhou o embate dos camarotes, deixando o local já no 2° tempo.

Os times voltam a campo em dias diferentes pelo Brasileirão. O Fla só joga na outra quarta (20), contra o Cuiabá, enquanto o Atlético-MG encara, fora de casa, o Athletico já no sábado (16).

Como foi o jogo

O 1° tempo teve domínio flamenguista, pênalti perdido e brilho de Everson. Os donos da casa até precisaram se defender nos primeiros minutos, mas controlaram o rival e passaram a martelar a meta de um Everson inspirado: o goleiro fez, pelo menos, três brilhantes defesas e chegou a defender um pênalti batido por David Luiz.

Na etapa final, o Fla até acertou a trave, mas o Galo melhorou em meio a um ritmo menos intenso principalmente com Paulinho, que entrou no lugar de Bernard. O placar, no entanto, não foi alterado até o apito final.