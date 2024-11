Estêvão salva, Palmeiras bate Grêmio e agora vai secar Botafogo pelo título

Os minutos iniciais do Alviverde foram importantes, com boas chances de gols criadas, mas o problema da eficácia voltou a aparecer. Foram onze finalizações na primeira etapa, mas apenas uma grande defesa de Marchesín — em bela cabeçada de Gustavo Gómez.

A equipe caiu de produção após o abafa inicial e viu o Grêmio ter uma grande chance com Villansanti, mas Weverton salvou. No restante do 1º tempo, os jogadores do Palmeiras mostraram muita insegurança com a bola pé e foram raras as boas chegadas ao ataque.

Palmeiras sofre, mas supera grande "muralha argentina"

Após as vaias na saída do intervalo, o Palmeiras voltou para a segunda etapa com uma postura mais incisiva e buscando a vitória a todo custo.

O problema é que Marchesín vivia noite inspirada e não queria de jeito nenhum permitir a vitória palmeirense. O Palmeiras terminou a partida com mais de 30 finalizações, e o argentino foi o grande destaque do jogo.

A sorte só mudou em um lance: Aos 26, Dudu avançou pela direita, cortou para o meio e bateu para o gol. Marchesín fez a defesa, mas deu rebote e Estêvão só teve o trabalho de empurrar a bola para o gol aberto. 1 a 0. Minutos antes, a torcida que fica localizada no Gol Sul gritou "Dudu. Guerreiro", pedindo a entrada do camisa 7, e ele participou diretamente do gol.