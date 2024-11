Muita folga e pouco futebol? Palmeiras vê críticas injustas após clássico

O Palmeiras avalia que as cobranças surgem de maneira equivocada, já que desde que foi eliminado das Copas, foram nove jogos, com seis vitórias, dois empates e uma derrota (no Derby).

Quando o Palmeiras emplacou sequência de 6 triunfos no Brasileiro (contra São Paulo, Cuiabá, Athletico-PR, Vasco, Criciúma e Atlético-MG), o clube alega que não houve questionamento em relação a este tema, assim como no período no período entre os dias 17 de julho e 21 de agosto, quando o Verdão enfrentou o Botafogo pelo Brasileiro e pela Libertadores.

Neste período de 35 dias, em que o desempenho não foi bom, foram 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O clube treinou 22 vezes, disputou 11 jogos e teve dois dias de folgas nesta jornada.