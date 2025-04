Surfe: Luana brilha com virada contra top 3; brasileiro se despede em Bells

O Brasil teve dois representantes em ação nesta quinta-feira (24) na etapa de Bells Beach, na Austrália, e quem roubou a cena foi Luana Silva. A surfista protagonizou uma das maiores viradas do evento até agora ao eliminar a número três do mundo, Molly Picklum, em uma performance decisiva no fim da bateria.

O que aconteceu

A disputa rolou em Winkipop, palco alternativo do evento, com ondas consistentes de até um metro e meio. Luana começou em desvantagem e viu Picklum abrir vantagem com boas notas, mas manteve o foco até os minutos finais.

Quando teve a chance, não desperdiçou: encaixou três manobras fortes de backside em uma direita limpa e arrancou 7.33 dos juízes — virando o placar e garantindo vaga nas quartas de final com um total de 13.66.