Santos vê lesões assombrarem ataque e deve fazer mudanças contra o Bragantino; veja alternativas

Sem o trio, quem pode pintar no time titular é Gabriel Veron. O atacante costuma ser usado no decorrer do segundo tempo dos embates. Foi justamente ele o escolhido por César Sampaio para entrar no lugar de Barreal no San-São. O ex-Cruzeiro somas seis partidas em 2025, todas saindo do banco de reservas.

Outra alternativa é colocar Thaciano. O camisa 16, porém, costuma jogar mais centralizado. Assim, caso ele seja titular, Rollheiser deve cair para a ponta direita.

César Sampaio terá mais três sessões de treinos para definir a escalação titular para o duelo com o Red Bull Bragantino. A partida está marcada para domingo, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Brasileirão.

No momento, o Santos está na 18ª colocação da Série A, com quatro pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona do rebaixamento.