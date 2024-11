Justiça dá 15 dias para o Palmeiras responder por morte de torcedora

A Justiça de São Paulo deu 15 dias para o Palmeiras contestar um processo aberto pela família da torcedora Gabriela Anelli Marchiano, que morreu no ano passado por ferimentos no pescoço após ser atingida por estilhaços de vidro de uma garrafa arremessada de uma torcida para outra fora do estádio.

A ação foi aberta pelo irmão da vítima, Felipe, que também solicitou Justiça gratuita, aceita pelo tribunal, e segredo judicial, o que foi rejeitado. O juiz Danilo Fadel de Castro, porém, concedeu a ele caráter sigiloso aos documentos que juntar ao processo.

Felipe alega que sua irmã era membro de uma organizada do Palmeiras, mas que, no dia 8 de julho de 2023, foi ao Allianz Parque assistir ao jogo contra o Flamengo. Porém, em determinado momento, na entrada do estádio, os portões que separavam as torcidas foram abertos, ocasionando a tragédia.