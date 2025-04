Novorizontino x Athletico-PR: Palpite, Onde Assistir e Escalações - 24/04

Justificativa: O Athletico-PR começou muito bem o campeonato, com 3 vitórias em 4 jogos, e tem se mostrado uma equipe sólida. O Novorizontino, por sua vez, tem feito um campeonato irregular, com uma vitória e três empates, e a força do time paranaense, favorito ao acesso, pode ser determinante para essa partida.

Mais de 2.5 gols na partida - Odd 2.40 na EstrelaBet

Justificativa: Ambas as equipes têm mostrado uma tendência a marcar gols, e com a necessidade de vitória, as equipes devem se lançar ao ataque, aumentando as chances de mais de 2.5 gols no jogo.

Ambos os times marcam - Odd 2.00 na Superbet

Justificativa: O Novorizontino, apesar de ter uma defesa sólida, tem mostrado vulnerabilidades, especialmente contra equipes mais fortes, enquanto o Athletico-PR tem um ataque afiado e pode aproveitar essas brechas.

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.