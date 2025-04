Pol Fernández lamenta empate sofrido no fim, mas valoriza atuação do Fortaleza contra o Bucaramanga

Com o resultado, o Leão do Pici chegou ao seu primeiro ponto, na quarta e última colocação do Grupo E, e permaneceu sem vencer nesta edição do torneio. Do outro lado, o Bucaramanga alcançou cinco somados, agora na liderança da chave.

O Fortaleza retorna aos gramados no próximo sábado, às 20h (de Brasília), quando visita o Sport, na Ilha do Retiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.