Fortaleza usa 'carta Deyverson', mas perde gols e cede empate a Bucaramanga

Deyverson sofre pênalti e perde, mas faz no rebote. O Fortaleza abriu o placar a partir da habilidade (e malandragem) de Deyverson. O atacante recebeu lindo lançamento de Pol Fernández e, ao invadir a área, percebeu a chegada de Hinestroza. O brasileiro, então, deu um toque por cima na tentativa de driblar o lateral, que chegou atrasado e chutou o pé do adversário. O árbitro não chegou a marcar pênalti no momento da jogada, mas checou o lance no VAR e cravou infração. Na cobrança, o camisa 18 viu o goleiro Quintana defender, mas pegou o rebote e cravou o 1 a 0.

Deyverson celebra com Vojvoda após marcar em Bucaramanga x Fortaleza, confronto da Libertadores Imagem: RAUL ARBOLEDA / AFP

Susto após choque. Os minutos finais do 1° tempo ficaram marcados por um choque entre os zagueiros Henao e David Luiz durante um ataque do Bucaramanga. Os dois ficaram caídos após uma disputa pelo alto e precisaram de atendimento médico — o duelo ficou paralisado por quase quatro minutos, mas foi reiniciado normalmente após a recuperação de ambos. O brasileiro, no entanto, acabou substituído no intervalo.

Elétrico, Pikachu erra duas vezes. Pikachu foi acionado por Vojvoda na metade da etapa final e, com menos de dois minutos em campo, protagonizou uma das melhores chances da partida: ao ver a bola ser lançada pela esquerda, ele disparou pelo lado direito, deixou a marcação na saudade e recebeu, livre, de Deyverson. O problema é que a finalização do meia-atacante carimbou a trave de Quintana — o jogador voltou a ficar no quase aos 28 minutos.

Quem não faz, toma. O Bucaramanga saiu no lucro ao pagar o preço de se lançar ao ataque: já na casa dos 42 minutos, Gutiérrez foi derrubado por Mancuso dentro da área e viu o árbitro marcar pênalti. Na cobrança, Pons acertou o travessão e deu sorte, já que a bola quicou na parte interna da meta: 1 a 1. Londoño ainda teve chance claríssima para virar, mas desperdiçou.

FICHA TÉCNICA

BUCARAMANGA 1x1 FORTALEZA

Data e horário: 23 de abril, às 23h (de Brasília)

Competição: 3ª rodada do Grupo E da Libertadores

Local: Estádio Américo Montanini, em Bucaramanga (COL)

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Assistentes: Jesus Sanchez (PER) e Enrique Pinto (PER)

VAR: Diego Haro (PER)

Cartões amarelos: Mancha, Zé Welison, Diogo Barbosa (FOR)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Deyverson (FOR), aos 18 min do 1° tempo; Pons (BUC), aos 43 min do 2° tempo