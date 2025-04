Zubeldía prega paciência e destaca reconstrução do São Paulo: 'Temos um ponto de partida'

O São Paulo voltou a vencer na Libertadores e assumiu a liderança isolada do Grupo D. Nesta quarta-feira, o time comandado por Luis Zubeldía superou o Libertad por 2 a 0, em Assunção, e alcançou os sete pontos na tabela, mantendo a invencibilidade na competição e ampliando a série invicta do clube no torneio continental.

Com o resultado, o time tricolor chegou a 12 jogos seguidos sem perder na Libertadores, a maior sequência de sua história. Destes, 11 foram sob o comando de Zubeldía. Apesar do número expressivo, o técnico minimizou a estatística e preferiu valorizar a construção de um projeto consistente a longo prazo.

"São dados que não gosto, e digo com toda sinceridade, me incomoda. Creio que o mais importante são as três Libertadores e os três Mundiais que têm o São Paulo. É um time em reconstrução, como falamos há um tempo atrás", declarou. "Vir aqui e ganhar não é fácil. Pela história do São Paulo deveria ser assim, mas não é fácil. E para nós, pela história, indica que temos que ir por esse caminho."