David Luiz dá mais um recado na reta final do contrato com o Flamengo

David Luiz foi decisivo na vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Com pouco espaço no campo, o zagueiro tem sido bem importante fora dele, especialmente na chegada e adaptação de Filipe Luís. Agora, dá mais um recado à diretoria na reta final do contrato com o rubro-negro.

O que aconteceu

David tem contrato apenas até o final da temporada. Mesmo com o gol e o bom momento internamente, a diretoria do Flamengo só pretende conversar sobre a situação quando terminar o ano. Haverá eleições e tem sido uma prática comum com atletas mais experientes. A definição, a princípio, fica nas mãos do próximo presidente.

O jogador pensa em seguir no futebol quando se aposentar. Porém, ele ainda evita falar de futuro e definir um momento para pendurar as chuteiras. Também não tem claro qual a função exata que quer exercer.