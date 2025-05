Bragantino empata com Grêmio e assume liderança isolada do Brasileirão

O Tricolor Gaúcho volta a jogar na próxima terça, na Copa Sul-Americana, contra o Godoy Cruz. O Bragantino joga no próximo domingo, pelo Brasileirão, contra o Palmeiras.

Classificação e jogos Brasileirão

Como foi o jogo

Primeiro tempo sem emoções. Mesmo jogando em casa, o Grêmio terminou a etapa inicial com menos finalizações do que o adversário: no total, o Tricolor chutou no gol apenas 3 vezes, enquanto o time paulista finalizou 6. O Bragantino conseguiu ter o controle da bola, mas erros técnicos na parte final do campo impediram qualquer perigo a Tiago Volpi.

Segundo tempo melhora, e goleiros trabalham. Se faltou pontaria nos 45 iniciais, os times ajustaram a mira após o intervalo. O Bragantino voltou do vestiário incomodando Volpi, que fez uma grande defesa em finalização de Lucas Barbosa. Braithwaite comandou a reação gremista, e então foi a vez de Cleiton aparecer no jogo espalmando duas chances perigosas.

Gols esquentam jogo na reta final. O Grêmio cresceu no jogo com substituições de Mano Menezes e Amuzu brilhou com um gol perto do fim. Enquanto a torcida ainda comemorava, logo na sequência, Isidro Pitta empatou e calou o estádio em Porto Alegre.

Lances de destaque

Volpi salva! Aos 6 minutos do segundo tempo, Jhon Jhon cruzou da esquerda buscando Lucas Barbosa, que subiu na pequena área cabeceando firme. O goleiro do Grêmio agiu rápido para dar um tapa na bola e evitar o que seria o gol do Bragantino.