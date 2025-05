Red Bull Bragantino empata no fim com o Grêmio e assume a liderança provisória do Brasileirão

O Red Bull Bragantino não conseguiu a sua sexta vitória seguida no Campeonato Brasileiro, mas ao empatar por 1 a 1 com o Grêmio, neste sábado, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), assumiu provisoriamente a liderança isolada. Com 17 pontos, tem um na frente do Palmeiras que domingo fará o clássico paulista diante do São Paulo, também pela oitava rodada.

O Grêmio também não conseguiu a esperada segunda vitória seguida em casa - vencera o Santos, por 1 a 0, na rodada passada. Segue com campanha mediana, com nove pontos em oito jogos. Nos confrontos entres eles, agora em 19 jogos, são oito empates, sete vitórias paulistas e quatro dos gaúchos.

O primeiro tempo foi bem fraco tecnicamente, com os dois times cautelosos ao extremo. O Grêmio melhorou na etapa final, após trocas promovidas pelo técnico mano Menezes. Abriu o placar aos 41 minutos com Amuzu, mas sofreu o empate dois minutos depois, com Isidro Pitta.