Vitória vira sobre o Vasco com um a menos e deixa rival na zona da degola

Rayan quase anotou golaço. O jovem do Vasco respondeu o ataque do Vitória com bela finalização, após assistência de Coutinho, mas Lucas Arcanjo fez ótima defesa para evitar o tento dos visitantes.

Matheuzinho foi expulso por cotovelada em Paulinho. O meio-campista do Vitória levantou muito o braço e acertou em cheio a cabeça do adversário. O árbitro deu amarelo em campo, mas, após revisão rápida no VAR, trocou a cor do cartão.

Para variar, Vegetti marcou de cabeça! O atacante do Vasco foi acionado na grande área com cruzamento de Piton, subiu alto e cabeceou, abrindo o placar aos 42 minutos da primeira etapa. O zagueiro Edu ainda tocou na bola em tentativa de bicicleta para tirar a bola, mas não conseguiu.

Renato Kayzer marcou em sua estreia! O atacante do Vitória, em sua primeira partida pelo Leão, aproveitou rebote de Leo Jardim e finalizou de dentro da pequena área, aos 15 minutos do segundo tempo.

Hugo Moura perdeu gol incrível. O atleta cabeceou sozinho quase dentro da pequena área mas sem força, e praticamente recuou ao goleiro.

Na trave! Após pequeno desvio de Leo Jardim, Mosquito ficou quase sem marcação para finalizar e, sem goleiro, acertar no poste direito do gol do Vasco.