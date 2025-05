Memphis desperdiça pênalti, e Corinthians leva virada do Mirassol pelo Brasileirão

O Corinthians sofreu sua primeira derrota na Era Dorival Júnior. Neste sábado, com direito a pênalti perdido por Memphis Depay, o Timão levou a virada do Mirassol e perdeu por 2 a 1, no Estádio Campos Maia, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Cacá abriu o placar para o Alvinegro, enquanto Edson Carioca e Gabriel viraram para os donos da casa.

Com o resultado, o Corinthians segue sem vencer fora de casa no torneio nacional. A equipe alvinegra permanece na oitava colocação, com os mesmos 10 pontos, mas ainda pode perder posições com o decorrer da rodada. Já o Mirassol subiu na tabela e aparece em 10º lugar, chegando também aos 10 pontos.

Os dois times, agora, retornam aos gramados por competições distintas. O Corinthians muda o foco e visita o Racing, do Uruguai, na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Centenário, pela quinta rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana.