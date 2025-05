UFC 315: Daniel Willycat vence Jeong Yeong Lee por decisão unânime e acaba com jejum

A luta

Os lutadores começaram o combate trocando bons chutes. O coreano, com ampla vantagem na envergadura, conseguia conectar os melhores socos da média para a longa distância, chegando a aplicar um flashdown no brasileiro. Por outro lado, Willycat levava perigo quando encurtava ou no contra-ataque, como no ataque que devolveu o flashdown no final do round.

A necessidade do brasileiro de encurtar a distância gerava momentos de trocação franca, para delírio dos torcedores. Assim como no primeiro assalto, Willycat buscou misturar o jogo e levou a melhor na luta agarrada, conseguindo ser bastante efetivo nas quedas.

Ciente da eficácia das quedas, Willycat buscou a luta de chão logo nos primeiros segundos do último round, caindo já com a guarda passada. Ciente da superioridade no grappling, o mineiro controlou o ritmo e evitou se expor na trocarão diante do coreano, para levar a melhor na pontuação.

Confira os resultados do UFC 315:

Daniel 'Willycat' venceu Jeong Yeong Lee por decisão unânime dos juízes;

Bekzat Almakhan venceu Brad Katona por nocaute.