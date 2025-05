Missão do Corinthians é o meio da tabela do Brasileirão!

O time cai muito (mas muito mesmo!) de rendimento sem o ótimo Rodrigo Garro.

Então, Dorival Júnior, que tem fama de melhorar times limitados, pode conseguir, ao menos, levar o Alvinegro a uma posição honrosa do longo Brasileirão.

E, com sorte, avançar na Copa do Brasil.

Mas o treinador já sentiu o quão difícil será sua missão comandando o Alvinegro, em sua primeira derrota.

Especificamente no Campeonato Brasileiro, terminar no meio da tabela, distante do G-6 e com folga para o perigoso Z-4, parece ser o mais provável pelo que estamos vendo agora.

Concorda