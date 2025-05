Memphis dá cavadinha, perde pênalti e Corinthians toma virada do Mirassol

Com o resultado, o Corinthians ficou com os mesmos 10 pontos e segue no meio da tabela. O Mirassol igualou a pontuação corintiana e fugiu um pouco da briga contra o rebaixamento.

O Timão volta a campo nesta quinta-feira, quando visita o Racing (URU) pela Copa Sul-Americana. Já o Mirassol tem a semana livre para se preparar para o duelo contra o Internacional, no Beira-Rio, no próximo domingo.

Lances Importantes

Walter pega cavadinha! Aos 27, Igor Coronado fez fila pelo lado esquerdo, invadiu a área e finalizou em direção ao gol, mas a bola tocou na mão de Neto Moura. O VAR recomendou a revisão e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Memphis tentou uma cavadinha, mas Walter conseguiu se recuperar no lance e fez a defesa. No rebote, o holandês mandou pra fora. O zagueiro João Victor foi para cima do camisa 10 depois do lance e começou uma confusão; ele recebeu amarelo.

1x0. Aos 51, no último lance do primeiro tempo, Memphis cobrou escanteio na segunda trave e Cacá subiu em cima do lateral Reinaldo com liberdade para cabecear para o fundo das redes e abrir o placar.

1x1. Aos 4 minutos da segunda etapa, Cristian recebeu bom lançamento pela esquerda, esperou a ultrapassagem de Reinaldo e colocou o lateral em boa posição para cruzar do fundo. Reinaldo mandou uma pancada rasante para a área e Edson Carioca apareceu no meio da área para escorar para o gol e empatar o duelo.