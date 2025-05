Com final eletrizante, Bragantino empata com Grêmio e pode dormir na liderança do Brasileirão

Antes do apito final, mais precisamente aos 40 minutos, o Grêmio teve uma grande chance de garantir a vitória com Arezo, que ficou com a bola dentro da área após cobrança de escanteio e bateu forte, carimbando a trave. Assim, coube aos tricolores de conformarem com o empate sem gols dentro de casa.

Mas, dois minutos depois, Amuzu conseguiu balançar as redes para o Grêmio. Em jogada de contra-ataque, o atacante recebeu com liberdade pela esquerda, levou para o meio e, de fora da área, bateu no cantinho, desta vez sem chances para o goleiro Cleiton. Um belo gol para abrir o placar.

Só que no minuto seguinte o Red Bull Bragantino estragou a festa gremista empatando o jogo com Isidro Pitta, que recebeu de Eric Ramires e completou de primeira, no cantinho, para assegurar o importante ponto aos visitantes.

FICHA TÉCNICA



GRÊMIO 1 X 1 RED BULL BRAGANTINO

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)