Torcedores do Peñarol soltos terão que declarar residência fixa no Brasil

Os 21 uruguaios previamente detidos respondem por diversos crimes: lesão corporal, roubo, dano, resistência, desobediência, desacato, injúria racial e por promover tumulto, praticar ou incitar a violência.

Classificação e jogos Libertadores

Os 11 que seguem detidos estão no presídio Joaquim Ferreira de Souza, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste (RJ). A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) garantem que eles estão recebendo tratamento "isonômico", com direito a quatro alimentações ao dia, kits de higiene, roupas de cama e permissão para receber advogados.

Os nomes dos dez uruguaios soltos na última terça-feira (5) são: Michael Nicolas, Federico Gonzales, Santiago Facundo Sacramento Rodriguez, José Telechea, Santiago Zapata, Carlos Ramiro Tamborindeguy Lara, Felipe Pedrini, Lautaro Machado Raimondi, Luis Antonio Cursio e Jorge Lúcio da Silva Lima.

Torcedores do Peñarol que mataram rubro-negro ficaram no Brasil por 5 anos

0:00 / 0:00 Siga o UOL Esporte no

Em 2019, torcedores do Peñarol também cometeram crimes no Rio de Janeiro, sendo um deles fatal. Um ônibus de torcedores do Flamengo oriundo do Espírito Santo sofreu uma emboscada na praia do Leme e o senhor Roberto Vieira de Almeida, então com 65 anos, levou a pior.