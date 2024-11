Denúncia contra torcedores do Peñarol tem até calote em porção de camarão

Eles também denunciaram à Polícia Civil que um deles estava armado e efetuou quatro disparos. O homem foi reconhecido pelas testemunhas na delegacia.

Veja trechos dos depoimentos transcritos pela Polícia Civil

Soube que a torcida estava no local desde às 5h consumindo bebidas alcoólicas. A partir das 10h, começaram a pedir porções de camarão com batata, mas na hora do pagamento, por volta das 15h, começou a confusão. Eles não queriam pagar e começaram a fazer mímicas de macaco. Logo depois, começaram a quebrar as mesas, cadeiras. Que vários deles tinham facões e paus de barraca e partiram para cima do declarante e dos outros funcionários. Quando os autores foram levados, o declarante voltou e verificou que além de quebrarem o quiosque pegaram dinheiro do caixa, documentação de licença da Prefeitura, todo o material de consumo do quiosque como bebidas e lanches diversos

Funcionário do quiosque

Percebeu que os torcedores do Peñarol começaram a saquear os quiosques; Que além do saque, os mesmos começaram a fazer gestos racistas de " MACACO"; Que um dos torcedores estava com arma de fogo, sendo ele gordinho, branco, por volta de 1,67m e uma tatuagem do Peñarol no peito; Que esse gordinho efetuou quatro disparos na direção do declarante e de outros ambulantes; Que o declarante percebeu que os ânimos estavam exaltados quando vários torcedores, dentre os quais agora sabe se chamar Jorge Lucio da Silva e Jose Telechea, subtraíram sua mochila com casaco, bermuda, dinheiro e chaves; Que o torcedor que portava arma foi quem iniciou toda ocorrência e os outros praticaram o roubo; Que os torcedores quebraram o quiosque; Que pôde perceber que também incendiaram uma moto e quebraram outro carro

Ambulante

Presos alegam que foram agredidos por policiais no local e na delegacia