Justiça solta 10 torcedores do Peñarol presos, mas proíbe saída do Brasil

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu, na tarde desta terça-feira (5), soltar dez dos 21 torcedores do Peñarol presos após confusão na praia do Recreio, na Zona Oeste (RJ), na semana passada. As prisões preventivas destes foram substituídas por medidas cautelares, que preveem a proibição de deixar o Brasil e de frequentar estádios, além da obrigação de comparecer ao juizado de dois em dois meses.

O que aconteceu

A decisão partiu do juiz Marcello Rubioli, do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos. Entre os argumentos, alegou a demora do Ministério Público no oferecimento da denúncia, o que extrapolou o prazo da prisão preventiva.

Os 11 que seguem presos em Bangu 8, no Complexo de Gericinó (RJ), ainda terão seus casos avaliados. Foram soltos Michael Nicolas, Federico Gonzalez, Santiago Facundo Sacremento, José Telechea, Santiago Zapata, Carlos Ramiro Tamborideguy, Felipe Pedrini, Lautaro Machado Raimondi, Luis Antonio Cursio e Jorge Lúcio da Silva Lima.