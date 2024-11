Palmeiras vê título mais longe, e Botafogo dispara sem jogar; veja chances

O Botafogo aumentou suas chances de se sagrar campeão brasileiro após o tropeço do Palmeiras no clássico contra o Corinthians, de acordo com cálculos do Departamento de Matemática da UFMG. O Alvinegro carioca ainda joga na 32ª rodada e pode se distanciar mais na liderança.

O que aconteceu

O Botafogo chegou a 73,3% de probabilidade parcial de título com a derrota do Alviverde. A equipe carioca assistiu do sofá o adversário pela taça perder o Dérbi.

O time de Artur Jorge tem a chance de disparar ainda mais dependendo do resultado da partida desta terça (5) contra o Vasco. O Botafogo tem 64 pontos e, mesmo se for derrotado pelo rival, manterá três pontos de vantagem para o vice-líder.