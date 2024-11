Abel fora do Palmeiras? Clube não imagina cenário sem o treinador em 2025

Se depender do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira não deixará o clube tão cedo — mesmo com a derrota no Dérbi e o sonho do tricampeonato brasileiro mais distante.

O que aconteceu

Abel Ferreira é peça ativa do planejamento do Palmeiras para o ano que vem, e o clube não imagina um cenário sem ele.

O treinador segue incontestável no comando técnico e tem muito prestígio com a presidente Leila Pereira. A mandatária, inclusive, já disse publicamente que se for reeleita no final do ano pretende renovar com o técnico até o fim de 2027 — quando acaba o seu segundo mandato.