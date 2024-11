Corinthians vence em dérbi com cabeça de porco, respira e segura Palmeiras

Os paulistas voltam a campo ainda nesta semana. O Corinthians encara, no sábado (9), o Vitória em Salvador, enquanto o Palmeiras, um dia antes, recebe o Grêmio.

Classificação e jogos Brasileirão

Como foi o jogo

O 1° tempo começou com o Palmeiras melhor, mas acabou com cabeça de animal em campo e gol corintiano. Flaco López e Felipe Anderson até tiveram boas chances nos minutos iniciais, mas pararam em Hugo Souza. Aos poucos, os mandantes neutralizaram o ímpeto rival e, já na casa dos 40 minutos, abriram o placar com um chutaço de Garro. A cena curiosa ficou pela aparição de uma cabeça de um porco no gramado, arremessada por torcedores no gramado durante um escanteio.

Na etapa final, Yuri Alberto contou com falha de Weverton e completou um contra-ataque letal para garantir a vitória alvinegra em uma lotada Neo Química Arena. O alviverde mostrou pouco poder de reação e, no máximo, carimbou a trave antes do apito final de Wilton Pereira Sampaio.

Gols e destaques

Susto aos dez segundos e pressão verde. O Palmeiras iniciou o clássico acuando os donos da casa e acertou o gol rival no primeiro lance do jogo, quando o alvinegro trocava passes no campo de defesa: Alex Santana foi desarmado por Felipe Anderson, que tocou para Flaco López bater de bico e obrigar Hugo Souza a trabalhar.