Franca varre o Pato Basquete e avança às quartas de final da NBB

O primeiro quarto foi muito equilibrado, com as duas equipes se alternando na liderança do placar. No entanto, o Franca conseguiu se sobressair e fechou a parcial em 31 a 24.

A equipe visitante voltou melhor para o segundo quarto. Com boa atuação de Nate Barnes, o Pato Basquete foi para o intervalo perdendo por apenas quatro pontos (55 a 51).

Já no terceiro quarto, Lucas Dias, com oito pontos, comandou o ataque da equipe francana. Os mandantes abriram ótima vantagem e fecharam em 75 a 62.

O Franca seguiu soberano no último quarto. Apesar de uma reação do Pato nos minutos iniciais, a equipe paranaense não conseguiu conter o ataque dos mandantes, que seguiu distribuindo os pontos. No final, o Franca triunfou por 101 e 82 e varreu a série contra o Pato Basquete.

Confira outros resultados desta quinta-feira pelo NBB:

Minas 76 x 57 Mogi (Minas fechou a série em 3 a 0)