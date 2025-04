Sem Lucas, Zubeldía aposta na base do São Paulo contra Náutico; veja time

Zubeldía promove diversas mudanças em relação ao time que jogou contra o Ceará no final de semana. Cédric, Ruan, Alan Franco, Wendell, Marcos Antônio, Alves e André Silva voltam aos titulares.

O time ainda conta com as joias da base Alves e Lucas Ferreira. Os dois vêm de boas atuações pela equipe.

Lucas segue fora. Existia a expectativa do atacante começar o duelo pelo menos no banco, mas ele ainda permanece sem jogar após sofrer trauma no joelho na semifinal do Paulistão, em março.