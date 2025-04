Cotado para a seleção, Jorge Jesus questiona árbitro após eliminação do Al-Hilal

"O árbitro não estava no mesmo nível das equipes", disse Jorge Jesus sobre o árbitro jordaniano Adham Makhadmeh. "Acho que foi ele quem nos fez ter uma atuação tão ruim", acrescentou o técnico, que no Brasil comandou o histórico time do Flamengo na temporada de 2019.

Jorge Jesus é um dos nomes que vêm sendo citados pela imprensa brasileira como possível substituto de Dorival Júnior no comando da seleção nacional.

"Houve muitas discussões e muito nervosismo entre os jogadores. Isso deixou o jogo cheio de tensão. Gostaria que tivéssemos um árbitro melhor e em melhor nível", disse o técnico sobre a partida desta terça-feira. "Mas não quero colocar tudo nas costas do árbitro. Eu sou o responsável."

Makhadmeh distribuiu 11 cartões amarelos ao longo de 90 minutos, incluindo dois para Kalidou Koulibaly após faltas flagrantes em Toney e Roger Ibanez, deixando o Al-Hilal reduzido a dez homens na última meia hora de jogo.

Naquele momento, Salem Al-Dawsari havia reduzido a desvantagem do Al-Hilal com um gol aos 42 minutos. Aos sete minutos do fim do período de acréscimos, no final de um confronto movimentado no Estádio King Abdullah Sports City, Feras Al-Brikan confirmou o resultado para o Al-Ahli.

A derrota aumentou a pressão sobre Jorge Jesus, que levou o Al-Hilal ao título da liga saudita do ano passado, mas viu seu time ser eliminado da Liga dos Campeões da Ásia nas semifinais nas últimas duas temporadas.