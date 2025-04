Escalação do São Paulo: Luciano é mantido como titular contra o Náutico

A escalação do São Paulo está definida para o confronto com o Náutico, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O técnico Luis Zubeldía decidiu ir a campo com Luciano entre os titulares. O camisa 10 vinha começando os últimos jogos no banco de reservas, mas figurou entre os 11 iniciais no último sábado, no empate em 1 a 1 com o Ceará, no Castelão, jogo em que o Tricolor poupou algumas das primeiras opções do elenco.

A escalação do São Paulo para enfrentar o Náutico conta com Rafael; Cédric Soares, Ruan Tressoldi, Alan Franco e Wendell; Alisson, Marcos Antônio e Alves; Lucas Ferreira, Luciano e André Silva.