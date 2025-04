Dorival Jr. descarta pedido por reforços em chegada ao Corinthians e rechaça priorizar competições

Dorival, então, explicou que teve duas fases em sua carreira. Na primeira, que durou até meados de 2013, costumava pegar equipes em que tinha a opção de participar da montagem do plantel. Depois, passou a comandar times a partir do meio do ano - clubes cujos elencos já estavam praticamente montado, como é o caso do Corinthians atual.

"Geralmente, quando isso acontece, é natural, você vai pegar equipes em situações um pouco mais complicadas, porque já estão com competições em andamento, e só saem aqueles que não estejam vivendo um grande momento. Isso me deu uma experiência muito grande. Nesse processo, peguei equipes em que brigamos contra o rebaixamento, porque o momento era esse. Para mim, foram experiências muito importantes, em todos os lados e sempre com competições paralelas. Por isso pontuei que nunca me preocupei com contratações, e sim com quem está aqui dentro do elenco", explicou.

Neste momento, o Corinthians tem quase todo o elenco à disposição, com exceção do que seja talvez seu principal jogador: Rodrigo Garro. O meia ainda trata de uma tendinopatia patelar no joelho direito e, por enquanto, não há previsão para seu retorno aos gramados.

Em meio à ausência de Garro, os treinadores que estavam no Corinthians )Ramón Díaz e Orlando Ribeiro, interino) vinham tentando encontrar soluções. Coronado foi testado no losango, assim como Romero no 4-3-3. Agora, a responsabilidade de achar uma resposta é de Dorival.

"É um grande jogador. Um jogador que vinha fazendo a diferença, é natural que seja muito difícil uma reposição dentro do contexto que vinha sendo seguido. Acho que nossa função é trabalhar, para que possamos encontrar um nome que nos dê uma condição de chegarmos próximos daquilo que ele vinha realizando. Estamos ainda iniciando, conhecendo todo o grupo. A minha preocupação é buscarmos um equilíbrio da nossa equipe, perdido momentaneamente talvez nesses últimos 30 dias. Mas é uma equipe que fez ótimos resultados no Paulista e que mostrou uma grande capacidade de recuperação", analisou o técnico.

Nesta quarta-feira, o Corinthians estreia na Copa do Brasil desta temporada. Além de tal competição, o Timão ainda está na disputa por outros dois troféus: Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. O treinador, entretanto, rechaçou priorizar qualquer torneio em 2025.