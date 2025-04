Em primeiro dia no Santos, Cleber Xavier faz treino tático e trabalha bola parada

Cleber Xavier conta com uma grande lista de desfalques. Neymar, Barreal e Gabriel Bontempo estão tratando lesão muscular. Já Zé Rafael está em transição física após passar por cirurgia na coluna.

O atacante Yeferson Soteldo, por sua vez, iniciou a transição física após sofrer um edema na coxa esquerda. O venezuelano ainda treina sem contato com o restante do elenco e também deve ficar de fora do compromisso.

O Santos realiza o último treino antes de encarar o CRB nesta quarta-feira.