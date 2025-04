Decisivo, Ferreirinha sente incômodo e aumenta lista de desfalques do São Paulo

Além de Ferreirinha, Igor Vinícius também é mais um desfalque para o São Paulo. O lateral direito, titular no último sábado, no empate em 1 a 1 com o Ceará, no Castelão, trata uma lombalgia.

Ferreirinha e Igor Vinícius se juntam a Pablo Maia (transição após cirurgia no tornozelo direito), Lucas (transição após trauma no joelho direito), Oscar(transição após lesão na região posterior da coxa esquerda), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Arboleda (sobrecarga muscular na coxa esquerda), Calleri (cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Henrique (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo).