'Corinthians tirou a chance do tri do Palmeiras', diz Juca

O colunista lamentou a cabeça de porco jogada no gramado da Neo Química Arena, mas disse que esse Dérbi será lembrado por isso.

Eu até fiz uma brincadeira, estava chamando do Dérbi do espírito de porco pela situação. Era o espírito de porco do corintiano querendo que o Palmeiras não fosse campeão. E o espírito de porco do palmeirense querendo afundar ainda mais o rival.

E acabou virando o Dérbi da cabeça de porco. Juca Kfouri

'Corinthians escapou hoje do rebaixamento', afirma Vitão

O Corinthians escapou do rebaixamento no Brasileirão com a vitória por 2 a 0 no Dérbi, afirmou o colunista Vitor Guedes.