Com Murilo, Palmeiras desembarca em Fortaleza para estreia na Copa do Brasil

Desta maneira um provável 11 inicial tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Benedetti (Murilo) e Piquerez; Richard Ríos, Lucas Evangelista e Maurício; Estêvão, Vitor Roque e Paulinho.

O Palmeiras vira a chave após perder a invencibilidade no Campeonato Brasileiro e foca agora em sua estreia na Copa do Brasil. O Verdão enfrenta o Ceará nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da competição nacional. A volta acontece no dia 22 de maio, também às 19h30, no Allianz Parque.

Assim como os demais clubes que disputam a Libertadores, o Palmeiras entrou direto na terceira fase do torneio. A equipe comandada por Abel Ferreira vinha embalada com sete vitórias consecutivas, mas foi superada pelo Bahia por 1 a 0 no último domingo. Com isso, deixou a liderança do Brasileirão e caiu para o segundo lugar, com 13 pontos.