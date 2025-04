Fortaleza sofre, mas busca empate com Retrô no fim na Copa do Brasil

O Fortaleza empatou com o Retrô por 1 a 1 hoje, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, na Arena de Pernambuco, em Recife. Richard Franco abriu o placar para os mandantes, e Lucero empatou para os visitantes.

A segunda partida acontece na Arena Castelão, no dia 21 de maio, às 19h (de Brasília). Quem avançar às oitavas de final, conhecerá seu próximo adversário por meio de sorteio.

O Fortaleza volta aos gramados nesta sexta-feira, contra o São Paulo, pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Morumbis. O Retrô, por sua vez, enfrenta o Floresta, no Estádio Domingão, em Horizonte (CE), às 16h30 do domingo. O duelo é válido pela quarta rodada da Série C.