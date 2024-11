Wesley usa exemplo de Gabigol no Flamengo e lembra: 'Deu duas Libertadores'

Wesley viveu uma reviravolta para se tornar um dos principais jogadores do Flamengo na temporada. Criticado no início do ano, o lateral usa até o exemplo de Gabigol para se consolidar no time e com a torcida. Ele falou na zona mista do Maracanã após a vitória sobre o Atlético-MG.

Virada de chave foi com a minha família. Estava em casa pensando "caraca, o que está acontecendo com a minha vida". Cheguei como revelação, depois caí o nível. Tive problema extracampo. Coloquei a cabeça no lugar, fomos atrás de fisioterapeuta para melhorar o físico, analisa de desempenho para estudar o que poderia fazer melhor. Já faço isso há cinco meses. As pessoas veem o resultado agora e acham que é recente. Faz tempo. Acho que essa foi a virada de chave principal. Meus companheiros acreditaram em mim, não desistiram. Estava falando ali do Gabigol. Todo mundo falava que está em má fase, hoje está aí o resultado. Entrou, fez dois gols.