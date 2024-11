'Me respeita', 'só fala comigo' e mais: o diálogo de Filipe Luís e Gabigol

A discussão entre o atacante Gabigol e o técnico Filipe Luís durante a vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG, no jogo de ida da final da Copa do Brasil, acabou com alegria e desabafo entre os ex-companheiros.

O que aconteceu

Jogador e treinador bateram boca pouco antes do segundo gol dos cariocas, que superaram os mineiros por 3 a 1 dentro do Maracanã.

De acordo com a interpretação do dublador Gustavo Machado, Filipe Luís não gostou do posicionamento de Gabigol, que retrucou ao alegar que era o único a tomar bronca do comandante. O fato ocorreu ainda no 1° tempo do duelo.