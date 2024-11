Flamengo vence com estrela de Gabigol, mas Kardec deixa Atlético-MG vivo

Os donos da casa abriram o placar logo aos 10 minutos, com Arrascaeta, após rebote de Everson num chute de Gabigol.

Mesmo com a vantagem, o Fla seguiu em cima e empilhou chances até ampliar. Plata desviou um lançamento, e a bola sobrou limpa para Gabi deslocar Everson: 2 a 0. Gabigol havia discutido com Filipe Luís segundos antes do gol e foi cumprimentar o treinador na comemoração. Também houve uma discussão entre Hulk e Battaglia no primeiro tempo.

O meio-campo do Flamengo foi dominante, e Rossi só fez uma defesa. Um passeio carioca.

O brilho de Gabi e o gol da esperança

O Atlético-MG voltou para a etapa final com postura diferente. O Galo preencheu mais o campo de ataque e deu menos espaço ao Flamengo.