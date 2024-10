Savinho se machuca e deixa jogo do City chorando a dois dias da convocação

Timo Werner comemora gol marcado pelo Tottenham contra o Manchester City pela Copa da Liga Inglesa Imagem: Nigel French/Allstar/Getty Images

O City tentou assumir o controle do jogo, mas levou o segundo. Aos 25 minutos, Kulusevski cobrou escanteio curto, recebeu devolução de Werner e rolou para Pape Sarr. O senegalês chegou batendo de primeira e marcou um golaço para ampliar a vantagem do Tottenham.

O Manchester City melhorou na partida e conseguiu descontar ainda no primeiro tempo. Aos 48, Savinho fez lance individual pela direita, levou para o fundo e cruzou. Matheus Nunes apareceu livre na segunda trave e completou.

Matheus Nunes e Savinho comemoram gol marcado pelo Manchester City contra o Tottenham na Copa da Liga Inglesa Imagem: Nigel French/Allstar/Getty Images

O Tottenham se segurou como pôde no segundo tempo. A equipe da casa até voltou bem para a etapa final e ficou perto do terceiro gol, mas não aproveitou. O Manchester City se lançou com tudo para o campo de ataque nos minutos finais e levou perigo diversas vezes ao gol defendido por Vicario e ficou muito perto do empate quando O'Rilley ficou com sobra de bola na área e finalizou, mas Bissouma salvou em cima da linha e garantiu a classificação dos Spurs.

O Manchester City volta a campo no sábado (2), quando visita o Bournemouth, às 12h (de Brasília). No dia seguinte, o Tottenham recebe o Aston Villa, às 11h. Os dois jogos são válidos pela 10ª rodada do Campeonato Inglês.