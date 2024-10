Leila tem medida protetiva contra líderes da Mancha envolvidos em emboscada

Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras, tem medida protetiva contra dois líderes da Mancha Verde envolvidos na emboscada contra um ônibus com integrantes da Máfia Azul, organizada do Cruzeiro, no último fim de semana.

O que aconteceu

Leila Pereira pediu a proteção após ameaças sofridas por perfis fakes durante uma live que transmitia um protesto da Mancha Verde realizado na porta de sua empresa, em junho de 2023.

O presidente da Mancha, Jorge Luis Sampaio Santos, e o vice Felipe de Mattos, o Fezinho, estão proibidos de terem contato pessoal ou virtual com Leila. Eles precisam manter distância mínima de 300 metros.