Manga teve ajuda de torcedores do Nacional e Botafogo para voltar ao Brasil

Faço parte do coletivo chamado 'Campeón Para Toda La História'. Em setembro de 2019, quando saí do trabalho, vi que havia muitas mensagens no nosso grupo de WhatsApp e pensei: 'Aconteceu alguma coisa'. Quando comecei a ler, vi que Mateo [D'Acosta], que era cônsul do Uruguai no Equador, disse que Manga estava em uma situação delicada, sua vida estava em perigo e que ele não tinha fundos.

Matias Montiel

"Com Enrique Singlet, começamos a organizar todas as opções que tínhamos para poder fazer alguma coisa, uma coleta começou e todos contribuíram com o que podiam. Naquela época, eu estava em uma situação financeira ruim. Como não pude ajudar financeiramente, ofereci minha casa para acomodá-lo e deixá-lo o mais confortável possível. Preparamos um quarto para ele, mobiliamos e tudo ficou pronto para sua recepção", completou.

Manga em visita ao estádio do Nacional do Uruguai, onde foi ídolo Imagem: Arquivo pessoal

O ex-goleiro desembarcou em Montevidéu às 4h da manhã, ao lado da esposa Cecília. Foi recebido por três carros no aeroporto e encaminhado diretamente a um hospital. Exames foram realizados e apontaram uma inflamação na região da próstata, que desencadeou problemas renais.

Com a questão da saúde resolvida, começamos a nos preocupar com a questão financeira, e foi aí que a torcida do Nacional reagiu e apoiou um dos seus melhores goleiros da história. Uma enfermeira [Curbelo] o visitava todos os dias para cuidar dele, e um taxista se ofereceu para levá-lo quando não podíamos, de graça. Um torcedor que vende adesivos no estádio arrecadou uma quantia enorme de dinheiro vendendo-os e gerando fundos. Todo o grupo do 'Campeón Para Toda La História' apoiou para que nada faltasse, e torcedores do Botafogo entraram em contato, e iniciaram uma arrecadação.

À época, foi realizado um jantar beneficente no Hotel Prado, pelo qual foi cobrado um valor simbólico com renda revertida exclusivamente para Manga. O evento foi chamado de "una mano para Manga", "uma mão para Manga", em tradução livre. Lombardo, proprietário do local e torcedor do Nacional, havia disponibilizado o espaço e o serviço de buffet. Houve tempo ainda para uma visita ao Estádio Centenário.