Quem é o torcedor do Cruzeiro morto em emboscada de palmeirenses

José Victor Miranda acompanhou à derrota do Cruzeiro para o Athletico, no último sábado (26), em Curitiba. O UOL apurou que as causas da morte foram queimaduras e ferimentos de pancadas de barras de ferro. Ele chegou a ser levado para um hospital em Mairiporã, mas não resistiu.

Emboscada em rodovia deixa outros feridos

A emboscada de torcedores do Palmeiras contra cruzeirenses em Mairiporã, região metropolitana de São Paulo, deixou outros 17 feridos na madrugada do domingo (27). Durante a confusão, um ônibus foi incendiado e a rodovia Fernão Dias chegou a ficar interditada no sentido Belo Horizonte.

Segundo as autoridades, todas as vítimas foram torcedores do Cruzeiro. Eles foram surpreendidos pelos palmeirenses que carregavam artefatos como barras de metal e madeira e atearam fogo no ônibus em que estavam. A maioria das vítimas foi levada ao Pronto Socorro Anjo Gabriel, enquanto outras foram encaminhadas ao Hospital de Franco da Rocha. Sete pessoas sofreram traumatismo craniano e um homem teve uma lesão por arma de fogo no abdômen, mas não corre risco de morrer.

"A Arteris Fernão Dias registrou uma ocorrência policial, na manhã deste domingo (27), na altura do km 65,2, em Mairiporã/SP, sentido Belo Horizonte. Para manter a segurança de usuários e colaboradores, a pista ficou interditada entre 05h14 e 06h30. Equipes do COBOM, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar foram acionadas para o atendimento da ocorrência", declarou a concessionária responsável pela rodovia.

As agressões teriam começado por volta de 5h20 no quilômetro 65 da Fernão Dias, próximo ao túnel de Mairiporã. Dois ônibus com torcedores de Palmeiras e Cruzeiro se cruzaram, fecharam a rodovia e partiram para a confusão com pedaços de madeira, bombas caseiras e armas de fogo.