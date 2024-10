Palmeiras repudia ataque da Mancha e pede punição rigorosa para criminosos

Ainda segundo as autoridades, todas as vítimas são torcedores do Cruzeiro. Quinze vítimas foram levadas ao Pronto Socorro Anjo Gabriel, em Mairiporã, e três encaminhadas ao Hospital de Franco da Rocha. Sete pessoas sofreram traumatismo craniano e um homem teve uma lesão por arma de fogo no abdômen, mas não corre risco de morrer.

Classificação e jogos Brasileirão

Os agressores fugiram antes da chegada da polícia. Entre os feridos, estava um homem de 30 anos que foi levado ao hospital, mas acabou morrendo durante o atendimento.

A briga teria começado por volta de 5h20 no quilômetro 65 da Fernão Dias, próximo ao túnel de Mairiporã. Dois ônibus com torcedores de Palmeiras e Cruzeiro se encontraram, fecharam a rodovia e partiram para a confusão com pedaços de madeira e bombas caseiras.