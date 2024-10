Palmeiras adota discurso cauteloso, mas busca reforços de peso no mercado

A presidente Leila Pereira afirmou publicamente que o Palmeiras não buscaria nomes de peso para a disputa do Mundial de Clubes, e essa foi a política adota pelo Alviverde nos últimos anos. Mas, na prática, o clube tem consultado nomes badalados do futebol.

O que aconteceu

O Palmeiras fez consultas informais sobre três jogadores ao longo desta temporada: o zagueiro Gabriel Paulista (que trocou o Atlético de Madri pelo Beskitas nesta temporada), o meio-campista Arthur (Juventus) e o atacante Gabriel Jesus (Arsenal).

Os três nomes fogem das características de reforços do Palmeiras nos últimos anos. O Alviverde tem buscado jogadores jovens com potencial de revenda, mas também sabe da necessidade de fechar com atletas mais prontos — como foi com Felipe Anderson em 2024.