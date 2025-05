Atlético-MG joga em casa para encaminhar classificação na Sul-Americana

O Corinthians é outro brasileiro a entrar em campo. Com cinco pontos, está em terceiro lugar do Grupo C e enfrenta o Racing, do Uruguai, lanterna sem pontuar. A partida está marcada para as 19h, no estádio Centenário, em Montevidéu, capital uruguaia.

Outras duas partidas estão previstas. Once Caldas, da Colômbia, e San Jose, da Bolívia, duelam no Grupo F, que conta com o Fluminense. Já Independiente, da Argentina, e Guaraní, do Paraguai, jogam pelo Grupo A. Os paraguaios podem garantir a classificação e liderança da chave.

Confira os jogos desta quinta-feira:

19h

Racing (URU) x Corinthians

Independiente (ARG) x Guaraní (PAR)