Arthur rejeitou Grêmio e Palmeiras e vê auge na Europa mesmo sem jogar

Meio-campista se vê no auge da carreira na Europa. O meia não conseguiu repetir as boas atuações do Grêmio no Barcelona, na Juventus e no Liverpool (onde só fez um jogo) pelo alto número de lesões nos últimos anos, mas na Fiorentina foi titular e importante na campanha que levou a equipe à final da Liga Conferência — terceira competição principal da Uefa.

Arthur, meio-campista revelado pelo Grêmio, teve protagonismo pela Fiorentina na temporada 2023/24 Imagem: Harry Murphy - Sportsfile/UEFA via Getty Images

Jogador ainda não atuou na temporada 2024/25, mas deve ter mais espaço na segunda parte da temporada europeia. Arthur não faz parte dos planos da Juventus e busca um novo clube na próxima janela de transferências em janeiro. Além de Grêmio e Palmeiras, o Everton, da Inglaterra, e clubes da Arábia Saudita tentaram a contratação do jogador, mas as conversas não avançaram.

O Olympique de Marselha é o favorito para ficar com Arthur. O clube francês tentou contratá-lo neste meio de ano, mas teve problemas com a vaga de jogador extracomunitário e o negócio melou. O empresário do jogador falou sobre essa situação na semana passada.

Conversamos com o Olympique de Marselha, ele pode ser interessante para o técnico Roberto De Zerbi com suas qualidades. Não é fácil devido à regra dos jogadores extra comunitários mas veremos. Era uma possibilidade no verão passado. Federico Pastorello, em entrevista ao jornalista Fabrizio Romano.

Arthur ainda sonha com a seleção brasileira