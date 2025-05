Corinthians enfrenta Racing no Uruguai e precisa vencer para seguir vivo na Sul-Americana

Sem poder se dar ao luxo de negociar um resultado que não seja a vitória, o Corinthians enfrenta o Racing de Montevidéu fora de casa nesta quinta-feira, às 19h, em partida da quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O time do Parque São Jorge precisa vencer no Uruguai para seguir vivo na competição.

O Corinthians vive situação dramática na Sul-Americana. O time está na terceira colocação do Grupo C, com cinco pontos, um a menos do que o América de Cali, da Colômbia, segundo colocado com seis. O Huracán, da Argentina, lidera a chave com dez pontos, enquanto o Racing está zerado na lanterna.

Diante do cenário atual, dificilmente o Corinthians se classifica na primeira colocação. Caso passe no segundo lugar, a equipe terá de disputar um playoff com um dos eliminados da fase de grupos da Copa Libertadores para buscar uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana.