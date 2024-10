Palmeiras tenta contratação de Gabriel Jesus, mas Arsenal descarta negócio

Gabriel Jesus não será o reforço dos sonhos do Palmeiras para a disputa do Super Mundial de Clubes do ano que vem.

O que aconteceu

O Palmeiras procurou o Arsenal para saber se uma negociação pela volta de Gabriel Jesus seria viável, mas o time inglês descartou completamente a possibilidade.

Mikel Arteta, técnico da equipe, não quer abrir mão do jogador. O atacante não está sendo muito aproveitado neste início de temporada europeia (apenas 183 minutos em campo, pouco mais de duas partidas), mas segue com status de peça importante no elenco.